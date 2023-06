Ginekolodzy przedstawili własne wytyczne dotyczące przeprowadzania aborcji

12-stronicowy dokument reguluje postępowanie po odejściu wód płodowych: po pierwsze każdy przypadek ma być rozpatrywany indywidualnie w zależności od tygodnia ciąży. Po drugie: objawy infekcji wewnątrzmacicznej lub złe parametry w badaniach płodu mają być wskazaniem do przerwania ciąży. Po trzecie: pacjentki muszą być otwarcie i wyczerpująco informowane o stanie płodu, swojego zdrowia, o prawie do aborcji i o wszelkich wynikających z tego korzyściach i skutkach ubocznych. - Najważniejsze przesłanie, które w tej chwili może w Polsce powinno najmocniej wybrzmieć, jest takie, że jeżeli jest zagrożenie zdrowia i życia kobiety, to należy natychmiast ciążę zakończyć - przekonuje profesor Piotr Sieroszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Zainteresowani jasnymi procedurami lekarze na to właśnie czekali. - Postępujemy zgodnie z wiedzą, sztuką lekarską, zgodnie z nauką, a nie zgodnie z tym, co akurat władza, która jest przy sterach, decyduje czy nam nakazuje w związku z jakimiś światopoglądowymi sprawami - podkreśla doktor Maciej Jędrzejko, Oddział Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Uniwersyteckie Centrum Medyczne SUM w Katowicach.

Polska rzeczywistość

Od września dojdzie kolejny problem, bo wtedy właśnie swoje rekomendacje przedstawi zespół powołany przez ministra zdrowia. - Nie wiadomo, czy będzie obowiązywało, czy lekarze będą to przestrzegać, bo jak pojawi się stanowisko ministerstwa, to które będzie ważniejsze? To z Naczelnej Izby Lekarskiej, czy to z ministerstwa? - pyta Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Nowej Lewicy.