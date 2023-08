Gdzie jest raport z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej? "Najpewniej nie ma danych, żeby ten raport opublikować"

Pilotaż ruszył w 2019 roku. W czterech województwach rząd stworzył na próbę mini sieć onkologiczną. Pilotaż miał poprzedzać wprowadzenie wielkiej ogólnopolskiej reformy onkologicznej. Pacjenci w tych województwach mieli dostać lepsze wsparcie. Ich leczenie miało być pilotowane i koordynowane. Wnioski z tego pilotażu miały być wykorzystane potem do tworzenia Krajowej Sieci Onkologicznej. W praktyce Krajowa Sieć Onkologiczna kilka miesięcy temu ruszyła bez weryfikacji danych z pilotażu. - Do dzisiejszego dnia nie rozumiem, jak to się stało, że minister, który podał się do dymisji, bez wyników badania pilotażowego, konkretnych, liczbowych, spowodował to, że ta ustawa została uchwalona - komentuje profesor Cezary Szczylik, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku.