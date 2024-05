Fundusz Sprawiedliwości miał pomagać ofiarom przestępstw, a "zachował się jak sprawca przemocy"

- To nie mieliśmy być my, to miał być ktoś inny - oceniła Magdalena Stańczyk, prezeska Stowarzyszenia Quisisana. - Fundusz, który miał im pomóc, któremu zaufały, zachował się jak ich sprawca przemocy - skomentowała Małgorzata Osipczuk, psychoterapeutka i prezeska Stowarzyszenia Intro.

Tyszka: Dostawałem propozycje, by skorzystać z Funduszu Sprawiedliwości. To była korupcja polityczna

Moment składania wniosków w Ministerstwie Sprawiedliwości już dawał do myślenia

W 2019 roku bez wyjaśnienia Ministerstwo Sprawiedliwości unieważniło jeden z konkursów, czyli odebrało szanse na pieniądze. - Jeżeli coś źle działa, to wtedy odbieramy prawo do prowadzenia tej działalności - mówił za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Moment składania wniosków w Ministerstwie Sprawiedliwości już dawał do myślenia. - Przyjechaliśmy z dwoma dużymi segregatorami do tego okienka, a pani z Fundacji Ex Bono stała po prostu z bardzo szczupłą, jedną kopertą. No i nie pamiętała adresu swojej fundacji - opowiedziała Małgorzata Osipczuk. Mógłby go podpowiedzieć reporter programu "Czarno na białym", który dotarł do siedziby fundacji z Opola. Tej, która wygrała ze Stowarzyszeniem Quisisana.