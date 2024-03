Historyczne głosowanie we Francji, historyczne nawet na całym świecie. Francuzi wpiszą do konstytucji prawo do aborcji. Na posiedzeniu obu izb parlamentu zdecydowano o tym znaczną większością głosów. Kobietom na całym świecie mówimy, że będziemy je wspierać - taki głos z francuskiego parlamentu był skierowany również do Polek.