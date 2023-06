Polski weteran wojny w Afganistanie od wielu lat walczy o sprawiedliwość. "To moja najdłuższa sprawa"

- Zasądza od pozwanego Skarbu Państwa, ministra obrony narodowej, na rzecz powoda Franciszka Jurgielewicza kwotę 600 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami - przekazał Piotr Królikowski z Sądu Okręgowego w Warszawie. To kwota zadośćuczynienia. Pozostałe roszczenia sąd odrzucił. - Zadośćuczynienie jest korzystne i tutaj chylę czoła w tym przypadku i chyba tutaj raczej nie powinienem mieć żadnych zastrzeżeń - mówi pan Franciszek. Zastrzeżenie budzi za to tempo prac wymiaru sprawiedliwości. W tym czasie zmieniały się rządy. Było trzech ministrów obrony narodowej. - To jest najdłużej prowadzona przeze mnie sprawa przed polskimi sądami. Ona trwa już niemalże 10 lat. Nie mogę zrozumieć do dziś, dlaczego człowiek, który oddał to, co najcenniejsze, zdrowie, ojczyźnie, musi tak długo zabiegać o sprawiedliwość - uważa Piotr Sławek, radca prawny i pełnomocnik pana Franciszka.