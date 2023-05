Dzieci miały być gwałcone w Polsce i w Ukrainie. "Matka w tym czasie stała w drzwiach z telefonem w ręku"

Dziesięcioro dzieci w wieku od 4 do 16 lat miała pod opieką Ukrainka, która po wybuchu wojny uciekła z nimi do Poznania. Miała zapewnić im opiekę i normalne życie. Właśnie stanęła przed sądem oskarżona o okrutne znęcanie się nad dziećmi i prostytuowanie ich. Przyznała się do części zarzutów.