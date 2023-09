Duża obniżka stóp procentowych. Opozycja mówi o wariancie tureckim

Opozycja nie ma wątpliwości - to, co w środę zrobiła Rada Polityki Pieniężnej nie ma nic wspólnego z ekonomią. Nie było żadnych przesłanek, by obniżać stopy, a na pewno nie tak mocno. - My nie mamy dzisiaj wątpliwości, że Glapiński jest w pełni zaangażowany w politykę i w wybory - mówi Donald Tusk. Na potwierdzenie tej tezy kandydat Lewicy pokazuje, że w marcu 2022 roku, kiedy inflacja wynosiła 11 procent, RPP podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Teraz, gdy oficjalnie inflacja przekraczała dziesięć procenty, o 75 punktów bazowych Rada stopy obniżyła. - Wziął pilota Jarosław Kaczyński, nacisnął przycisk "Adam Glapiński obniż stopy procentowe, bo jest kampania wyborcza" i Adam Glapiński to zrobił - uważa Tomasz Trela z Nowej Lewicy.