Drugi sezon "Rodu smoka" zaraz po premierze Max. "Wszystko będzie lepsze, większe i odważniejsze"

To będzie walka na słowa, intrygi, miecze i na smoki - brutalna gra o żelazny tron i sukcesję. Na paryskim zielonym dywanie podczas uroczystej europejskiej premiery gwiazdy zapewniały, że "Ród smoka" zaoferuje widzom to, co najlepsze w telewizji. - Po pierwszym sezonie bardzo zżyliśmy się z całą historią i obsadą, więc wspaniale było wrócić. To jak powrót do domu - mówi aktor Rhys Ifans, serialowy Otto Hightower. Drugi sezon serialowej produkcji HBO ponownie przenosi nas do Westeros, które tym razem stoi na krawędzi wojny domowej. Bohaterowie podzielą się na dwie drużyny - zielonych, wspierających króla Aegona, i czarnych, walczących w imię królowej Rhaenyry.