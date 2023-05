Drony kamikadze są tanie i śmiertelnie skuteczne. Pokazują to ukraińscy żołnierze

Niewielki dron może zabrać 800 gramów materiałów wybuchowych - to wystarczy, by zatrzymać czołg. Operator drona wykorzystuje specjalne gogle, w których widzi obraz z kamery umieszczonej na latającym aparacie. Tylko tak może kontrolować drona, który porusza się z prędkością 120 kilometrów na godzinę, za szybko, przy przed nim uciec.

Operatorzy działają na pierwszej linii

To tylko z pozoru bezpieczne zadanie, bo operatorzy działają na pierwszej linii. - Odległość od czołgu, w jakiej działałem, to było 800 metrów. Może nie robi to dużego wrażenia, ale w wypadku czołgu to naprawdę bardzo blisko. Szczególnie, gdy załoga cię zauważy, ale nic nie zrobisz: taką mamy pracę - opowiada "Karakurt".