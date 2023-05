Dotacje od Narodowego Instytutu Wolności. Dziennikarze sprawdzili, do kogo trafiły pieniądze

Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski nie miał nic do powiedzenia w sprawie Narodowego Instytutu Wolności, z którego gigantyczne pieniądze znowu popłynęły do organizacji pozarządowych związanych z politykami władzy, a który nadzoruje minister kultury i wicepremier Piotr Gliński.

To, do kogo popłynęły dotacje, ujawnili dziennikarze portalu OKO.press. Lista jest długa, bo to aż 248 organizacji. Publiczne pieniądze - sumie 68 milionów złotych - trafiły między innymi do Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, które założył poseł PiS i szef KPRM Marek Kuchciński, do fundacji Polska Wielki Projekt, z którą związany jest Piotr Gliński i do fundacji Miłosza Manasterskiego, jednego z najaktywniejszych komentatorów telewizji rządowej.