Doniesienia o wizach od Polski za pieniądze. "To się nazywa wprost obłuda i hipokryzja"

5000 dolarów - tyle imigranci mieli płacić za wizę do Polski. Przed jedną z naszych ambasad w Afryce miało być stoisko - tam można było kupić gotowe dokumenty. Lider opozycji mówi, że rząd wpuścił do Polski ćwierć miliona imigrantów, choć w rządowych mediach dzień w dzień straszy się nimi Polaków.

- Od 2021 roku do dzisiaj wydano prawie ćwierć miliona wiz - alarmuje Donald Tusk. Chodzi o wizy wydane tylko obywatelom krajów Azji i Afryki - czyli tym, wobec których PiS od miesięcy prowadzi kampanie strachu, sugerując, że rabują, niszczą i gwałcą.

PiS wymyśliło referendum, w którym Polacy mają być przeciwko rzekomej przymusowej relokacji. Jesteśmy przeciwko temu wielkiemu oszustwu - mówi zgodnie opozycja. - To się nazywa wprost obłuda i hipokryzja - podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u. - Z jednej strony mają gęby pełne frazesów, że tutaj trzeba zablokować, strzec granic, terytorium, a z drugiej strony stali się największą, najszerzej otwartą bramą - dodaje Donald Tusk. Straż Graniczna, pilnującą płotu na granicy z Białorusią, chwali się, że tylko w środę zatrzymano 15 cudzoziemców, a w całym 2023 roku - 21 tysięcy. To ma się jednak nijak do 250 tysięcy wydanych wiz. - Kaczynski buduje mur, a Wawrzyk z kolegami wykopuje czy wybija w tym murze dziurę i za pieniądze przepuszcza ludzi, którzy chcą przechodzić z drugiej strony - uważa Szymon Hołownia, lider Polski 2050.