Donald Tusk i Andrzej Duda spotkają się 12 marca z Joe Bidenem w Waszyngtonie. Biały Dom wyjaśnia

Dlaczego na 12 marca do USA zostali zaproszeni i prezydent, i premier? - Kształt tej wizyty został opracowany w konsultacjach z naszymi polskimi partnerami. Prezydent bardzo cieszy się na to spotkanie - zaznacza John Kirby z Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych.

Wizyta wypada w 25. rocznicę wstąpienia do NATO Polski, Czech i Węgier. To Polska teraz dla Waszyngtonu ma szczególne znaczenie. - W naszym kraju są amerykańskie siły zbrojne, jesteśmy też bardziej kluczowi, ważni, jeżeli chodzi o zaplecze tego, co dzieje się w Ukrainie - podkreśla były ambasador RP w USA Ryszard Schnepf. Dla nas to szansa na zademonstrowanie jedności narodowej. Jerzy Buzek przypomina, że gdy Polska wchodziła do NATO, on jako premier wtedy też był z innego obozu politycznego niż prezydent Kwaśniewski. Byli jednak w Waszyngtonie - dotychczas jedyny raz w historii, kiedy polscy premier i prezydent byli tam razem. - Reprezentowaliśmy właśnie Polskę. Całą. Wszystkie siły polityczne - mówi Buzek.