Dlaczego warto badać piersi? "Gdybym nie poszła wtedy na USG, dziś mogłoby mnie tutaj nie być"

W centrach miast, na skwerach, osiedlach i w parkach. W sobotę wszędzie tam mówiono o profilaktyce raka piersi. - To jest taka nasza misja, żeby po prostu uchronić inne panie - powiedziała Sylwia Perlikowska ze Stowarzyszenia Amazonek Warszawa-Targówek "Feniks". To właśnie Amazonki zorganizowały akcję edukacyjną "Badamy nie tylko mamy”.

- Mama ma córki i to one, jeszcze niepodlegające badanom mammograficznym, już badając się, one się nie boją. Dotykają swoje piersi i mogą wykryć już tę zmianę - informuje Krystyna Wechmann, prezeska Federacji Stowarzyszeń "Amazonki".