Część odpadów z Mysłowic trafiła na inne nielegalne składowisko. Ich usunięcie kosztowało 97 milionów złotych

Usunięcie ton niebezpiecznych odpadów z Mysłowic to była potężna operacja za potężne i publiczne pieniądze - 97 milionów złotych. Jak się okazuje, część chemikaliów trafiła nie do utylizacji, a na kolejne nielegalne składowisko.

Unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów kosztuje olbrzymie pieniądze. Najwięcej - jak do tej pory - my, podatnicy zapłaciliśmy za unieszkodliwienie tykającej bomby ekologicznej w Mysłowicach. - Kosztowało ogromne pieniądze. 44 miliony 676 tysięcy to dotacja z budżetu państwa. Te pieniążki przekazał nam premier rządu pan Mateusz Morawiecki - mówił 19 marca 2021 roku prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz.

- Pan Minister Jacek Ozdoba, pan Minister Michał Woś i mój drobny udział rownież spowodowały, że udało się rzeczywiście doprowadzić do końca to, co obiecaliśmy - zaznaczał 11 lipca 2022 roku Michał Wójcik, ówczesny minister w kancelarii premiera z Suwerennej Polska. - Wspólnymi siłami rozwiązaliśmy temat, który w skali kraju był jednym z najbardziej niepokojących - dodawał 11 lipca 2022 roku Jacek Ozdoba, ówczesny wiceminister klimatu i środowiska z Suwerennej Polski. Politycy obozu rządzącego bezpośrednio zwracali się do włodarza Mysłowic. - Chcę pogratulować panu prezydentowi determinacji tego, że rzeczywiście w Mysłowicach ta bomba ekologiczna została zniwelowana - podkreślał 11 lipca 2022 roku Michał Woś, ówczesny wiceminister sprawiedliwości z Suwerennej Polski.