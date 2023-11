Były ksiądz Krzysztof G. skazany na 8 lat więzienia za seksualne wykorzystywanie ministranta

Przed kościelną komisją Krzysztof G. przyznał się do molestowania. Na swoją obronę miał to, że chłopiec go prowokował, bo "wyzywająco się ubierał". Poznańska kuria, mając dowody obciążające księdza pedofila, nie chciała się nimi dzielić z prokuraturą z powodu "tajemnicy zawodowej". Taki był argument arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Po tym, jak sprawa oparła się o Watykan, Kościół przekazał część dokumentów. Kiedy Krzysztof G. przestał już być księdzem - znalazł pracę w kościelnym archiwum. - To jakieś science fiction, co kuria poznańska wyprawia - komentował pan Szymon.

Lata piekła

Molestowanie zaczęło się w 2001 roku od dotyku. Nastoletni Szymon poskarżył się rodzicom. - Przyjechał (ksiądz - przyp. red.) do mnie do domu z wielkimi przeprosinami - wspominał mężczyzna. Rodzice uwierzyli, że to się nie powtórzy. Ksiądz dał im też 500 złotych na nową meblościankę. Ale koszmar trwał. - Pomoc finansowa, w sensie, że kupi ubranie na egzamin gimnazjalny. Potem zaczął się też i alkohol, przy alkoholu dochodziło już do gwałtów, gdzie nie byłem w stanie się bronić - opowiadał pan Szymon.