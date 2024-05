Prokurator Anna Ockert w sądzie walczy w sprawie o zadośćuczynienie dla byłego policjanta Roberta Kolasy. Jej koleżanka, prokurator Agnieszka Nowicka, oskarżała Kolasę o przemyt papierosów. - Nigdy nie byłem w Szwecji. To jest najgorsze, że bez żadnych dowodów, wyłącznie na pomówieniach, trafiłem do więzienia na ponad siedem miesięcy - zaznacza były policjant.

"Nie została do dziś rozliczona"

Pan Robert z kolei musiał odejść z policji i został rolnikiem. - Osiem lat czekam na sprawiedliwość - wyznaje mężczyzna. - My wykonujemy swoje zadanie. Wykonujemy je tak, jak na to pozwala materiał - przekonuje prokurator Anna Ockert.

Błędy prokurator Nowickiej kosztowały już dwa miliony złotych. - Bardzo duży wysiłek wkłada w to, co wykonuje. Taką ma opinię: rzetelnego, pracowitego prokuratora - zapewnia jednak Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. - Jedną skazą jest to, co robiła prokurator Nowicka. Drugą skazą jest to, że nie została do dziś rozliczona, a mamy przecież nowe władze prokuratury - zwraca uwagę Piotr Żytnicki z "Gazety Wyborczej".