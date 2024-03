Brak dyżurów replantacyjnych wciąż jest problemem. Panuje "improwizacja, partyzantka, harcerstwo"

Rolnik spod Łomży woli nie pokazywać twarzy. Pokazuje jednak palce, którymi lekarze z całej Polski zajmowali się tydzień temu. - Rozsiewałem na polu nawozy, bo mam u siebie gospodarstwo rolnicze i wyjechałem na pole, i miałem nieszczęsny wypadek. Włożyłem rękę do rozsiewacza do nawozów i ucięło mi place - relacjonuje mężczyzna.

W sobotę, 9 marca, jedynym lekarzem na dyżurze w Polsce, który mógł przyszyć rolnikowi spod Łomży palce, był doktor Adam Domanasiewicz z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Problem polegał na tym, że tego samego dnia mieszkaniec województwa opolskiego stracił kciuk. - Gdybym ja przyjął te palce, to musiałbym już odmówić tego kciuka, a gdyby było dziecko, czy dorosły z całkowicie obciętą ręką, to on zostałby bez pomocy - mówi chirurg.