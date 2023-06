Boska matka. Pani Aneta rozpoczęła w trakcie ciąży walkę z rakiem, żeby urodzić zdrową córkę

Dzwon Zwycięstwa bił w piątek tylko dla pani Anety. Marzyła o tym momencie ponad rok. Marzyła za dwoje. Za siebie i za Marcelinę. To ona dała jej siłę do walki, choć podjąć decyzję o rozpoczęciu chemioterapii w ósmym miesiącu ciąży było niezmiernie trudno. - Przez pierwsze 24 godziny po diagnozie spałam dwie godziny, płakałam kolejne 22, natomiast kiedy już z siebie to wszystko wyrzuciłam, włączył mi się taki tryb walki i ja zaczęłam po prostu myśleć zadaniowo - opowiada Aneta Strojanowska.

Wspólny sukces

W trakcie ciąży rak piersi jest nowotworem atakującym kobiety najczęściej, drugi na liście to rak szyjki macicy, trzecie miejsce zaanektowały chłoniaki. Każdego roku na raka piersi zapada w Polsce około 120 ciężarnych. Trzeba się przygotować na to, że te liczby będą rosły. - Z tego względu, że Polki decydują się na ciążę znacznie później, niż to było w poprzednich pokoleniach. To nie jest 22-25 lat, tylko to teraz z reguły to jest 35-40 lat - wyjaśnia profesor Marek Zadrożny. O kobietach takich jak pani Aneta mówi się "boskie matki", bo pokonały w ciąży śmierć. - Jeszcze trochę niedowierzanie, że to już się skończyło, że już jest za mną. I przede wszystkim szczęście, że teraz ten czas, który do tej pory poświęcałam na leczenie, na szpital, będę mogła poświęcić dla niej - wyjaśnia pani Aneta.