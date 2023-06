Boi się, że jej historia skończy się jak w przypadku pani Doroty z Nowego Targu. "W domu mam rocznego synka, do którego chcę wrócić"

Rodzina Doroty Lalik - 33-latki w ciąży, która w maju zmarła w szpitalu w Nowym Targu - opowiedziała reporterce programu "Uwaga!" TVN, z jaką traumą się mierzy . - (Dorota - przyp. red.) trafiła do szpitala. Trafiła do miejsca, w którym mieli jej pomóc. Nie poszła tam po śmierć - opowiadała Ilona Adamczyk, kuzynka zmarłej. Pani Dorota zgłosiła się do szpitala w Nowym Targu, gdy odeszły jej wody płodowe. - Rozmawialiśmy z tym lekarzem tam dyżurującym, to powiedział nam, że "no są szanse, jeśli po prostu żona będzie leżeć" - opowiada Marcin Lalik, mąż zmarłej Doroty.

Ani jednej więcej?

Kobieta obawia się, że jej historia rozwinie się tak samo jak historia pani Doroty. - Ja właśnie też tego się boję, że nasza historia też tak się zakończy. Bo jednak te myśli no samoistnie uciekają gdzieś w tę stronę. Zwłaszcza że w domu mam rocznego synka, do którego chcę wrócić - mówi Roksana Kowalska, pacjentka szpitala w Bydgoszczy.

Szpital w Bydgoszczy odmówił komentarza w tej sprawie, ale zdaje się, że antyaborcyjna decyzja Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską robi swoje. - My, jako lekarze, podejmujemy decyzje o przyjęciu postawy wyczekującej, ale to nie my powinniśmy o tym decydować. To pacjentka powinna powiedzieć mi: "panie doktorze, godzę się na to ryzyko, to ja poniosę jego konsekwencje". Tymczasem w Polsce kobiecie odebrano możliwość decydowania o sobie, o własnym ciele - mówi doktor Maciej Socha, kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku.