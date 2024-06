Bohaterowie czerwca 1989 roku zachęcają do udziału w eurowyborach. "To nie jest żaden wysiłek"

czytaj dalej

Jeszcze tylko do czwartku (6 czerwca) można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby przebywające za granicą czasu mają jeszcze mniej, bo tylko do wtorku (4 czerwca) mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Nasz udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest wyjątkowy ważny. To właśnie te wybory zdecydują o przyszłości Unii Europejskiej oraz Polski.