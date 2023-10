Biedroń: rozdział stanowisk w nowym rządzie "w dużej mierze" ustalony

Po piątkowej naradzie liderów w poniedziałek w tym samym składzie politycy wracają więc do rozmów. Ich celem jest wysłanie do prezydenta jasnego sygnału, że wraz z gwarancją większości, z którą byli u niego na spotkaniach, idą konkretne działania i decyzje.

Pytany o konkretne nazwiska i stanowiska - unika odpowiedzi. Jednocześnie polityk podkreśla, że każda z partii wyślę do rządu ludzi, którzy nie będą bali się podejmować trudnych decyzji i brać za nie odpowiedzialności. Do tego - niezależnie od ostatecznego podziału ministerstw - wszystkie partię mają mieć zagwarantowane jedno stanowisko wiceministra w każdym z resortów.

Co z umową koalicyjną?

Ale negocjacje dotyczące podziału stanowisk nie są jedynymi rozmowami, jakie się toczą. - Umowa koalicyjna będzie powstawała w innym zespole - informuje Magdalena Biejat z Razem. Właśnie ona jest jednym z dwóch przedstawicieli Lewicy przy ustalaniu kształtów umowy koalicyjnej. Jak wynika z nieoficjalnych informacji "Faktów" TVN - główne ramy tej umowy miał przygotować Donald Tusk i to właśnie nad tym dokumentem rozpoczęto teraz prace. - Moim zdaniem powinny się tam znaleźć kwestie programowe. Powinna ona (umowa koalicyjne - przyp. red.) być tak szczegółowa, jak to tylko możliwe. Ja deklaruję z mojej strony walkę o to, żeby jakaś forma złagodzenia prawa aborcyjnego w Polsce znalazła się w tej umowie. Tego oczekują od nas i wyborczynie i wyborcy - dodaje Biejat.

W umowie ma znaleźć się więc lista spraw do rozwiązania dla nowego rządu. To będą konkretne zadania dla ministerstw i plany na projekty ustaw do uchwalenia w Sejmie. - Żeby utrzymać to szerokie poparcie społeczne, które dostaliśmy 15 października, poszczególni obywatele muszą się dobrze czuć reprezentowani w nowym rządzie. I tak naprawdę liderzy, rozmawiając o podziale poszczególnych obowiązków, mają przede wszystkim to na uwadze - zaznacza Paulina Hennig-Kloska z Trzeciej Drogi.