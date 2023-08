czytaj dalej

Chciałbym powiedzieć narodowi polskiemu, że Amerykanie i NATO rozważali każdy scenariusz wydarzeń. Nie chcemy walczyć, ale jesteśmy na to gotowi - mówił TVN24 amerykański ambasador w Polsce, dodając, że ma przesłanie do wspólnych, potencjalnych wrogów: jeżeli zdecydują się na atak, to staną oko w oko z żołnierzami i sprzętem, który pojawił się tego dnia na defiladzie, a więc czołgami Abrams i myśliwcami F-35. O polsko-amerykańskiej współpracy, bezpieczeństwie, wojnie w Ukrainie, jedności NATO i wartościach demokratycznych w dniu Święta Wojska Polskiego z Markiem Brzezinskim rozmawiał Michał Sznajder.