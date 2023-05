Balkony przy ślepej ścianie. Minister Buda oskarża władze Warszawy o "patodeweloperkę", ale to wojewoda z PiS wydał zgodę

Imponującej wielkości nowy blok na warszawskim osiedlu, obok mały segment, między nimi szczelina, a w tę szczelinę wmontowane balkony. Kto na to pozwolił? - W tej sprawie najważniejsze jest to, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy. To ona spowodowała, że prezydent miasta Warszawy pozwolił na zabudowę tej działki w 40 procentach - wyjaśnia Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.