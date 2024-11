Badania medycyny pracy mają być rozszerzone między innymi o PSA - żeby wykrywać raka prostaty

Hirek Wrona, dziennikarz muzyczny, na czas wykrył u siebie raka prostaty, badając PSA, co lekarze zalecają każdemu mężczyźnie. Plan rządu jest taki, by rozszerzyć badania medycyny pracy między innymi o PSA. Ma to się stać w pierwszym półroczu 2025 roku.

Dalej wszystko potoczyło się szybko. Kolejne badania i diagnoza. W lipcu przeszedł operację raka prostaty. O swoich przejściach dziennikarz opowiedział w programie "Blizny. Onkologia" w TVN24 GO. Rzucił palenie i namawia innych mężczyzn do badania poziomu PSA - bardzo ważnego w przypadku wykrywania raka prostaty.

Badania w ramach medycyny pracy mogą być rozszerzone

Kiedy Ministerstwo Zdrowia rozszerzy badania?

Do końca roku działa jeszcze program "Profilaktyka 40 plus". W pakiecie jest między innym badanie PSA. - Dbajmy o swoje zdrowie, bo to zdrowie to są piękne chwile w życiu - apeluje Hirek Wrona.