Arktyka jest dla NATO wyjątkowo istotna. Na wodach Norwegii trwają wielkie manewry

Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, by przejąć kontrolę na wysoką migracją do kraju. Tego nie udało się do tej pory osiągnąć, bo liczby nowych przyjezdnych tylko rosną, ale Brytyjczycy opracowali system deportacji ludzi czekających na rozpatrzenie wniosków o azyl do Rwandy. Teraz ten mechanizm na poważnie rozważa Berlin, a największa partia w europarlamencie - Europejska Partia Ludowa - wywożenie migrantów do państw trzecich wpisała w swój program wyborczy.