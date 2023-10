Andrzej Duda ma nie dopuścić, żeby Donald Tusk został premierem? Tak twierdzi poseł PiS

czytaj dalej

Rosjanie aresztowali amerykańską dziennikarkę Ałsu Kurmaszewą. Gdy udała się do Rosji z powodu nagłej sytuacji rodzinnej i czekała na lot powrotny, została zatrzymana. Miała złamać procedury związane z rejestracją jako agent zagraniczny, które obowiązują wszystkich dziennikarzy współpracujących z mediami z zagranicy. Grozi jej za to do pięciu lat więzienia.