Amnesty International przedstawiło listę powodów, dlaczego nie należy organizować referendum ws. aborcji

W petycji, którą utworzyło Amnesty International wraz z kolektywem Legalna Aborcja, pojawia się 75 powodów, dlaczego referendum w sprawie aborcji to zły pomysł. - Prawa człowieka nie podlegają referendum. To państwo ma obowiązek wprowadzania takich rozwiązań prawnych, by prawa człowieka były zagwarantowane, a dostęp do aborcji jest jednym z praw człowieka - zaznacza Miko Czerwiński z Amnesty International Polska.

Listę argumentów otwiera ten, że jedynym wiążącym "referendum aborcyjnym" jest to nad pozytywnym testem ciążowym, przeprowadzane przez osoby, których dotyczy. Czytamy też, że prawo do aborcji jest kwestią życia i zdrowia i że ogół obywateli nie może decydować w kwestii autonomii cielesnej jednostki. - Jesteśmy pewne, że organizacje typu fundacja Kai Godek, Ordo Iuris, wyciągnęłyby wszystkie najcięższe działa i mielibyśmy kampanię dezinformacyjną stulecia. Znane nam wszystkim drastyczne, krwawe banery z rozszarpanymi zwłokami byłyby na każdym rogu ulicy - podkreśla Agata Kowalska z kolektywu Legalna Aborcja.

Podzielona koalicja

Aborcja to temat, który mocno dzieli koalicję rządzącą. Do marszałka już wpłynęły trzy projekty ustaw. Na dziś pewne jest to, że wszystkie ugrupowania u władzy chcą powrotu do prawa sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej - czyli do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Taki projekt złożyła Trzecia Droga.