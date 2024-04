Ambasador Izraela w Polsce nie żałuje swojego wpisu i podkreśla: to była pomyłka, nie zbrodnia wojenna

- Jeżeli potwierdzi się, że było to działanie intencjonalne, to nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia ze zbrodnią wojenną, za którą ktoś powinien zostać ukarany - skomentował Szymon Hołownia, marszałek Sejmu.

Ambasador Izraela: to była pomyłka

- To, co się wydarzyło wczoraj (nalot na konwój humanitarny w rzeczywistości wydarzył się 1 kwietnia, dwa dni przed nagraniem ambasadora - przyp. red.), nie było zbrodnią wojenną, tylko pomyłką - stwierdził Ja'akow Liwne, ambasador Izraela w Polsce.

Ambasador Izraela, zapytany o to, czy żałuje, że opublikował wpis w serwisie X, w którym odnosi się do incydentu z udziałem Grzegorza Brauna, podkreślił, że był to incydent, "którego nie można zignorować". - Antysemityzm nie jest czymś, co możemy ignorować. Musimy z nim walczyć. Napisałem to wczoraj, jest to prawdziwe dzisiaj i niestety będzie też jutro - stwierdził.