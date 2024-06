AI coraz bardziej obecna w medycynie. "Eliminujemy to ogniwo, które czasem nie jest najmocniejsze, czyli nas"

Przyszłość wykorzystywania AI w medycynie

Scenariuszy jest wiele

Przykładowo, jak pacjent mówi, że strzyka go w krzyżu, to czy system zapisze to do tej karty? - To właśnie decyzja jest lekarza, czy mamy to, co pacjent mówi, do dokumentacji wstawiać, czy może właśnie dopiero, jak lekarz postanawia, że ten fragment powinien trafić, to wtedy go uwzględniamy w dokumentacji - odpowiada Paweł Paczuski z Upmedic.