Afera wizowa. Kolejna dymisja w MSZ, opozycja mówi o "handlu polskim bezpieczeństwem"

W piątek doszło do kolejnej dymisji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w związku z aferą wizową. W komunikacie podano, że szef resortu zdecydował się zwolnić ze stanowiska i rozwiązać umowę o pracę z dyrektorem Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ Jakubem Osajdą. Opozycja o aferze mówi wprost - to był nie tylko handel wizami, to był handel polskim bezpieczeństwem.