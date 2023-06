Adaś Lis walczy o lepsze życie. Potrzebuje jednak pomocy

Po śniadaniu i pierwszej porcji tabletek pora na zabawę i naukę. Co rano Adaś rusza też poznawać świat i stawia w nim pierwsze kroki. To prawdziwe wyprawy i frajda, bo do przedszkola zanosi go tata. - On się przewraca, ale on dalej odpycha się rączkami od nas. Nie, on sam, on wszystko sam, jesteśmy w ogóle zdumieni - mówi Janusz Lis, tata Adama.