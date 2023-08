Adam Niedzielski złamał tajemnicę lekarską? Lekarze krytykują ministra zdrowia

Wystarczyło, by minister Niedzielski w piątek sprawdził i upublicznił, jakie leki ten lekarz wypisał sobie. - Minister konstytucyjny rządu ogłasza, co dany obywatel zażywa za leki, albo z jakiej grupy. To jest sytuacja totalnego upadku zaufania obywateli do instytucji publicznych - przekonuje doktor Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. - Straciliśmy zaufanie do pana ministra Niedzielskiego i nie wyobrażamy sobie dalszej współpracy - dodaje Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.