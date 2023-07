Adam Glapiński mówi, że broni NBP przed polityką i ma dobre wiadomości. "Inflacja spada na złamanie karku"

Nie do końca wiadomo, co Adam Glapiński miał na myśli, ale ogłosił, że ataki na NBP narastają. Chodzi chyba o polityków opozycji, ekonomistów i ekspertów. Sam Adam Glapiński uznaje, że od siedmiu lat bank centralny z nim na czele jest nieomylny. Jednocześnie prezes banku centralnego zwiastuje spadek inflacji "na złamanie karku".

W ustach prezesa NBP, wychwalającego rząd i ganiącego opozycję praktycznie na każdej konferencji, deklaracja zabrzmiała zastanawiająco. Podobnie jak informacje Glapińskiego o inflacji. - Inflacja w Polsce wyraźnie spada, bardzo szybko spada. Kiedyś użyłem określenia kolokwialnego, że spada na łeb na szyję. No to spada, nawet powiedziałbym, że na złamanie karku - mówił prezes banku centralnego.

Mamy inflację na poziomie 11,5 procent rok do roku, co profesor Kalinowski porównuje do pacjenta, któremu gorączka spadła z 39 stopni do 38,5 stopnia. Do wyzdrowienia daleko i trudno mówić, że ten spadek to efekt stosowanych przez Radę Polityki Pieniężnej "leków".