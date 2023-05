Aborcja a stan zdrowia psychicznego kobiety. Jest stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta ogłasza swoje stanowisko i dla wielu kobiet może być ono kluczowe. Odmowa legalnej aborcji w związku z zagrożeniem zdrowia psychicznego to naruszenie praw pacjenta. W tym wypadku chodzi o konkretną sprawę, ale w innych sprawach, w publicznych szpitalach, też może się sporo zmienić.

Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził, że odmowa legalnej aborcji to naruszenie prawa do świadczeń zdrowotnych. - W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta zagrożenie zdrowia psychicznego kobiety w ciąży może być przesłanką do zabiegu legalnego przerwania ciąży - przekazał Paweł Grzesiewski z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. To decyzja ważna dla każdej kobiety. - W tak trudnych czasach musimy sobie jakoś radzić i wykorzystywać te resztki prawa, które nam zostały - uważa Kamila Ferenc, prawniczka z Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Dwa lata temu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku zgłosiła się młoda kobieta w ciąży. Płód miał bezczaszkowie, a ona miała zaświadczenia od psychiatrów, że przez tę ciążę jej stan psychiczny zagraża jej zdrowiu. - Pacjentka była w bardzo złym stanie psychicznym. Powtarzała, że nie jest w stanie kolejnych 6 miesięcy nosić tej ciąży oczekując po prostu na śmierć tuż przed, albo tuż po porodzie - opowiada Kamila Ferenc. Zagrożenie zdrowia kobiety wciąż jest w Polsce przesłanką do legalnej terminacji ciąży. Jednak szpital zabiegu odmówił, powołując się na opinię ultrakatolickiej organizacji Ordo Iuris, że depresja nie zagraża życiu kobiety.

- Rozpacz kobiet, które dotknęła tego typu tragedia, dla mnie, dla psychiatrki, jest nieporównywalna absolutnie do żadnego innego stanu, który znam u innych pacjentów - zapewnia Maja Herman, psychiatrka, prezeska Towarzystwa Mediów Medycznych.

"To jest duża zmiana systemowa"

W swoim postępowaniu wyjaśniającym Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził jasno, że zdrowie kobiety w ciąży to także jej zdrowie psychiczne. - To jest duża zmiana systemowa, ponieważ z tą decyzją teraz każda pacjentka może się udać do szpitala i jej pozycja w stosunku do władz szpitala jest po prostu silniejsza - dodaje Kamila Ferenc.

To opinią Rzecznika Praw Pacjenta, a nie opiniami ultrakonserwatywnych prawników, powinni się od teraz podpierać lekarze. - (Ta decyzja - przyp. red. ) dla psychiatrów może być takim sygnałem, że to jest istotne i że należy to robić, żeby pacjentka miała dostęp do terminacji ciąży - mówi Aleksandra Krasowska, psychiatra.

Myli się ten, kto sądzi, że to rozwiązuje wszystkie problemy. - Nasze stanowisko nie przesądza, że w każdym przypadku zagrożenia zdrowia psychicznego należy taki zabieg dokonać, tylko nie należy kobiety odsyłać, tylko zapewnić jej ocenę stanu zdrowia - doprecyzowuje Paweł Grzesiewski.

Czemu ocenione już przez psychiatrów zdrowie ma być znowu oceniane w szpitalu? Tego nie rozumieją aktywistki. - Dlaczego to wymaga dalszej analizy, dlaczego znowu wybieramy postawę wyczekującą i czy to się nie skończy kolejnymi dramatami? - pyta Natalia Broniarczyk z organizacji Aborcyjny Dream Team.

Rzecznik Praw Pacjenta wezwał białostocki szpital do działań naprawczych. Szpital zapewnia, że opracował procedury terminacji ciąży.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Źródło: Fakty TVN