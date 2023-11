96-letni Edmund pisze do Mikołaja: jestem żołnierzem AK. Proszę o komplet pościeli i płyn po goleniu

czytaj dalej

We wtorek Sejm wznowi obrady. W planach ma wybranie składu komisji sejmowych. Mogą się też pojawić kwestie in vitro, bo nowa większość chce powrotu do wspierania go finansowo przez państwo. - Bardzo możliwe, że ten porządek obrad będzie rozszerzony o kolejne punkty weryfikujące to, co władza PiS-owska robiła przez ostatnie lata - zdradza poseł PO Marcin Kierwiński.