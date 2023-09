16-latka sprzedawała wiśnie, by zebrać na wyjazd. Skontrolował ją sanepid w asyście policji

Kontrola trwała dwie godziny. Tego dnia, jak tłumaczy Główny Inspektorat Sanitarny, przeprowadzano podobne w całym regionie. - Trudno mówić tutaj o przesadzeniu. Jako, że była to akcja zorganizowana, był to akurat skład poszerzony o funkcjonariuszy policji, gdyż takie kontrole często przebiegają w takiej dość nerwowej atmosferze - wyjaśnia Szymon Cienki z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Na tatę nałożono 100 złotych mandatu

Klienci sprzedawczyni Marysi doceniają przepis. Chcą być bezpieczni, gdy kupują coś do jedzenia, ale dziwi ich i oburza skala akcji. Choć Marysia tłumaczyła, że to chwilowe zajęcie, na tatę Marysi nałożono mandat w wysokości 100 złotych. Sanepid tłumaczy, że to niska kara jak na winę. - Jeżeli w każdej sytuacji stosowalibyśmy tylko kary pouczenia, być może ta forma kontroli mogłaby być po prostu nieskuteczna - ocenia Szymon Cienki.