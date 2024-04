czytaj dalej

Izrael próbuje utrzymywać pełną kontrolę nad śledztwem w sprawie ataku na konwój humanitarny oraz przekazem medialnym opisującym tę sytuację. Chciałby zachować kontrolę nad tym, jakie dokumenty strona polska i pozostałe kraje, których obywatele zginęli w tym wypadku, dostaną - powiedziała w "Faktach po Faktach" dr Agnieszka Bryc. Dyplomata i analityk OSW Robert Pszczel powiedział, że Izrael musi się liczyć z możliwością utraty poparcia w krajach Zachodu. - Wydaje się, że po raz pierwszy to chyba dotarło do ludzi, którzy tam rządzą - stwierdził. Odnosząc się do śmierci wolontariuszy w Gazie powiedział: - Dobrze, żeby wnioski zostały wyciągnięte bardzo szybko.