Czy komisja ds. rosyjskich wpływów ma na celu wyeliminowanie Donalda Tuska z życia publicznego? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

W sondażu telefonicznym przeprowadzonym na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 przez Kantar w dniach 5-6 czerwca ankietowani zostali zapytani o to, czy ich zdaniem komisja do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie Donalda Tuska z życia publicznego.

Czym jest komisja do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce?

Komisja miałaby funkcjonować na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Decyzje, które mogłaby podejmować, to między innymi wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.