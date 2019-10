Poparcie dla KO spada, dla PiS się utrzymuje. Ostatni sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24 przed wyborami

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się już w niedzielę. W najnowszym sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24 zdecydowanym liderem poparcia jest Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 40 procent głosów. 26 procent badanych wskazało, że zagłosuje na Koalicję Obywatelską, a 12 procent - że na Lewicę. Z sondażu wynika, że do Sejmu wejdą także kandydaci z list Konfederacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Co z sądownictwem po wyborach? Kaczyński: ostatnia barykada, będziemy reformować Zmiany w sądownictwie to jeden z symboli upływającej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości.... W badaniu telefonicznym Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 przeprowadzonym w dniach 9-10 października respondenci zostali zapytani o to, na który z komitetów wyborczych zagłosują w wyborach do Sejmu, które odbędą się 13 października.

Listę Komitetu Wyborczego PiS wskazało 40 procent badanych. Taki sam odsetek respondentów wskazał PiS w poprzednim sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, który został przeprowadzony w dniach 25-26 września.

Ponownie spadło poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. W najnowszym badaniu 26 procent respondentów zadeklarowało, że zagłosuje na polityków KO. To o dwa punkty procentowe mniej niż w badaniu wrześniowym i o cztery punkty procentowe mniej niż w sierpniowym sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24.

Na Lewicę wskazało 12 procent badanych, czyli o dwa punkty procentowe więcej niż w badaniu wrześniowym.

7 procent respondentów w najnowszym sondażu wskazało Konfederację. Taki sam odsetek badanych wyraził poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz'15. To oznacza, że Konfederacja cieszy się takim samym poparciem jak w badaniu wrześniowym, a poparcie dla listy PSL (na której są też politycy Kukiz'15) wzrosło o dwa punkty procentowe.

Opcję "nie wiem/trudno powiedzieć/odmowa" wskazało 8 procent ankietowanych.

Ankietowani zostali także zapytani o to, kto ich zdaniem wygra wybory 13 października. 70 procent z nich wybrało odpowiedź "obecnie rządzący", a 12 procent - "obecna opozycja". 18 procent respondentów przy tym pytaniu wskazało odpowiedź "nie wiem\trudno powiedzieć".

Pełne wyniki sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24:

Prawo i Sprawiedliwość/Solidarna Polska/Porozumienie - 40 procent (bez zmian)

Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) - 26 procent (spadek o 2 punkty procentowe)

Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) - 12 procent (wzrost o 2 pp.)

Konfederacja (KORWiN i Ruch Narodowy) - 7 procent (bez zmian)

Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 - 7 procent (wzrost o 2 pp.)

Bezpartyjni i Samorządowcy - 0 procent

Nie wiem/trudno powiedzieć/odmowa - 8 procent

Sondaż telefoniczny Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany w dniach 9-10 października 2019 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku powyżej 18 lat. Próba badania wyniosła 1503 osoby. Margines dokładności badania: 3 procent.

