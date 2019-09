Politycy z pięciu list w Sejmie. Najnowszy sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

55 procent Polaków uważa, że szef NIK Marian Banaś powinien podać się do dymisji - tak wynika z najnowszego sondażu telefonicznego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Przeciwnego zdania było 19 procent ankietowanych. Wokół szefa Najwyższej Izby Kontroli jest coraz goręcej. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zebrała się w czwartek po godzinie 14, by zaopiniować wnioski Mariana Banasia o odwołanie obecnych wiceprezesów NIK oraz o powołanie na wiceprezesa NIK Małgorzaty Motylow. Tuż przed godziną 19 wnioski o odwołanie wiceprezesów zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję.

