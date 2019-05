PiS minimalnie przed Koalicją Europejską. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

36 procent dla PiS, 34 dla Koalicji Europejskiej - to wynik najnowszego sondażu telefonicznego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Trzecie miejsce w badaniu przypadło Wiośnie Roberta Biedronia, która w badaniu zyskała 8-procentowe poparcie. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja.

Ankietowani zostali zapytani o to, na kogo zamierzają oddać głos w zaplanowanych na najbliższą niedzielę wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W badaniu telefonicznym przeprowadzonym przez Kantar, 36 procent respondentów wskazało na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. To o 2 punkty procentowe więcej w porównaniu do badania telefonicznego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 z 10 maja.

Drugie miejsce w sondażu przypadło Koalicyjnemu Komitetowi Wyborczemu Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, Nowoczesna, Zieloni, na który wskazało 34 procent respondentów (to o 1 punkt procentowy więcej w porównaniu do ostatniego badania).

Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia mógłby liczyć na 8-procentowe poparcie (bez zmian w porównaniu do sondażu z 10 maja).

Wyniki sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24



5-procentowy próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego przekroczyłby także Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja - Korwin Braun Liroy Narodowcy (6 procent - bez zmian w porównaniu do poprzedniego badania).

Poza europarlamentem znalazłyby się Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 (4 procent - spadek o 1 punkt procentowy) oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy i Ruch Sprawiedliwości Społecznej (3 procent - wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu do poprzedniego badania).

Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem" udzieliło 2 procent ankietowanych. 6 procent badanych odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Pełne wyniki badania telefonicznego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24:

KW Prawo i Sprawiedliwość - 36 procent (wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu do badania z 10 maja)

KKW Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, Nowoczesna, Zieloni - 34 procent (wzrost o 1 punkt procentowy)

KW Wiosna Roberta Biedronia - 8 procent (bez zmian)

KWW Konfederacja - Korwin Braun Liroy Narodowcy - 6 procent (bez zmian)

KWW Kukiz'15 - 4 procent (spadek o 1 pp.)

KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy i Ruch Sprawiedliwości Społecznej - 3 procent (wzrost o 1 pp.)

Nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem(am) - 2 procent

Odmowa odpowiedzi - 6 procent

Sondaż telefoniczny Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany w dniach 22-23 maja 2019 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie osób w wieku powyżej 18 lat. Próba wynosiła 1002 osoby.

Źródło: Fakty Online