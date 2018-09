Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24. Ponad połowa badanych: zmiany w sądownictwie mają podporządkować je PiS

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Kantar Millward Brown SA dla "Faktów" TVN i TVN24 wskazuje, że - gdyby wybory odbywały się w najbliższych dniach - 36 procent poparcia zdobyłaby koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski. W porównaniu do poprzedniego badania z kwietnia to wzrost o 3 punkty procentowe. Drugie miejsce zajmuje Platforma Obywatelska z 28-procentowym poparciem, o 3 punkty większym niż poprzednio. Na trzecim miejscu w porównaniu do poprzedniego sondażu nastąpiła zmiana. W maju znalazł się tam Kukiz'15. Na to ugrupowanie zagłosowałoby obecnie 6 procent ankietowanych, o 1 punkt więcej niż podczas poprzedniego badania.

