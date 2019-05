Ocena polityki rządu PiS wobec Unii. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

26 maja odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Według ostatniego sondażu, prowadzący PiS dzieli od Koalicji Europejskiej jeden punkt procentowy. W badaniu przeprowadzonym przez Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 respondenci zostali poproszeni o ocenę polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec Unii Europejskiej. Zdaniem 42 procent ankietowanych "polityka PiS osłabia naszą pozycję we wspólnocie".

W badaniu realizowanym w dniach 8-10 maja 2019 roku respondenci usłyszeli pytanie: "Jak ocenia Pan(i) politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec Unii Europejskiej?".

Najwięcej - 42 procent - badanych uważa, że "polityka PiS osłabia naszą pozycję we wspólnocie".

Przeciwnego zdania jest 27 procent respondentów, którzy odpowiedzieli, że "polityka PiS wzmacnia naszą pozycję we wspólnocie". Zdaniem 22 procent ankietowanych "polityka PiS nie zmienia naszej pozycji we wspólnocie".

9 procent pytanych wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż telefoniczny Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany w dniach 8-10 maja 2019 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie osób w wieku powyżej 18 lat. Próba wynosiła 1001 osób.

Foto: tvn24.pl Wyniki sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Trudna relacja PiS-UE

Prawo i Sprawiedliwość prowadzi swoją kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego pod hasłem "Polska sercem Europy". We wtorek 7 maja prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania wyborczego w Białej Podlaskiej wytłumaczył swoją wizję Europy.

Kaczyński: Polska jest wyspą wolności W tym roku wybory do Parlamentu Europejskiego są bardzo znaczące. Są szansą na to, żeby było... - Wolność to jest prawo człowieka, który ma swoją podmiotowość, wyrasta z chrześcijaństwa - zdefiniował prezes PiS. - Chcemy, by z Polski ta wolność znów zaczęła się rozpowszechniać w Europie - podkreślił.

Na sobotniej konwencji w Bydgoszczy prezes PiS wrócił z kolei do tematu obecnego już w tej kampanii, czyli zagrożenia, jakim miałoby być wprowadzenie w Polsce waluty euro.

Czytaj więcej o konwencji PiS w Bydgoszczy

Od objęcia władzy w 2015 roku PiS pozostaje w konflikcie z Komisją Europejską w związku z reformą sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Komisja Europejska, zarzucając polskiemu rządowi reformy niezgodne z polską konstytucją i normami unijnymi, wszczęła procedurę w związku z podejrzeniem naruszenia podstawowych wartości unijnych. Niektóre z kontestowanych ustaw zostały zaskarżone przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W 2017 roku Polska była jedynym krajem, który na forum Rady Europejskiej sprzeciwił się reelekcji Donalda Tuska na urząd przewodniczącego Rady Europejskiej. Nikt z unijnych liderów w tym sprzeciwie nie poparł ówczesnej premier Beaty Szydło.

W Parlamencie Europejskim politycy PiS należą do trzeciej co do liczebności frankcji - Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Grupa ta jest uważana za eurosceptyczną. Jej rdzeń stanowią właśnie politycy PiS i brytyjskiej Partii Konserwatywnej. Los EKR w związku z brexitem jest niepewny. W wyniku odłożenia daty brexitu w najbliższych wyborach europejskich też wezmą udział Brytyjczycy, ale sondaże wskazują, że torysi stracą dużo mandatów w PE.

CZYTAJ WIĘCEJ O EUROWYBORACH W SPECJALNYM SERWISIE TVN24.PL

ZOBACZ POZOSTAŁE SONDAŻE DLA "FAKTÓW" TVN I TVN24

Autor: fil/dln / Źródło: Fakty TVN