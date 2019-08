Zbigniew Ziobro do dymisji? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

W badaniu zapytano o to, czy w związku z aferą w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien zostać zdymisjonowany. Wyniki uwzględniają tylko te osoby, które zadeklarowały, że słyszały o aferze.

Twierdząco odpowiedziało w sumie 59 procent ankietowanych, z czego 47 procent odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 12 procent - "raczej tak".

Przeciwnego zdania jest w sumie 30 procent respondentów, z czego 19 procent odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 11 - "raczej nie".

Foto: Fakty TVN/tvn24.pl Czy w związku z aferą w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien zostać zdymisjonowany?

Sondaż telefoniczny Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany 22 sierpnia 2019 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie osób w wieku powyżej 18 lat. Próba badania wynosiła 1012 osób. 780 osób zadeklarowało, że słyszało o aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Publikacja Onetu i dymisje

Sprawę zorganizowanego hejtu wobec sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość opisał w poniedziałek 19 sierpnia Onet. Według portalu, Łukasz Piebiak jako wiceminister sprawiedliwości "aranżował i kontrolował akcję", która miała skompromitować między innymi Krystiana Markiewicza, przewodniczącego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Kilkanaście godzin po publikacji Onetu Łukasz Piebiak w oświadczeniu poinformował, że podaje się do dymisji. Wyjaśniał, że robi to "w poczuciu odpowiedzialności za powodzenie reform, którym poświęcił cztery lata ciężkiej pracy".

"W akcji dyskredytacji sędziów mogła brać udział znacznie większa grupa osób" Kolejny człowiek ministra Zbigniewa Ziobry opuszcza Ministerstwo Sprawiedliwości. Sędzia Jakub...

Piebiak zapewnił, że będzie z determinacją bronić swojego dobrego imienia. "Wnoszę do sądu pozew przeciwko redakcji Onet, która rozpowszechnia pomówienia na mój temat oparte na relacjach niewiarygodnej osoby" - oświadczył. Rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kanthak przekazał, że minister Ziobro "z dezaprobatą przyjął okoliczności opisane w artykule i zażądał wyjaśnienia sprawy."

We wtorek 20 sierpnia Onet opublikował kolejne szczegóły w sprawie. Według informacji portalu sędzia Jakub Iwaniec, od trzech lat pracujący w Ministerstwie Sprawiedliwości, "dostarczał internetowej hejterce Emilii haki na Krystiana Markiewicza, szefa stowarzyszenia Iustitia". Iwaniec - jak podaje Onet - był "prawą ręką Piebiaka".

W środę 21 sierpnia minister Zbigniew Ziobro podjął decyzję o skróceniu delegacji sędziego Jakuba Iwańca do Ministerstwa Sprawiedliwości. Oznacza to, że przestał on pracować w resorcie.

ZORGANIZOWANA AKCJA HEJTU WOBEC SĘDZIÓW - CZYTAJ RAPORT TVN24.PL

Komentarz Ziobry

Sam Zbigniew Ziobro milczał w tej sprawie dwie doby.

W końcu w środę po godz. 17. stwierdził, że jak tylko dowiedział się o możliwym naruszeniu standardów przez sędziów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości, od razu podjął decyzję o ich zwolnieniu.

- Jeżeli pojawią się w przyszłości inne osoby, które byłyby zamieszane w ten proceder niezależnie, z której będą strony będę działał równie stanowczo, czyli odwołanie z ministerstwa, postępowanie dyscyplinarne, jeśli są ku temu przesłanki też oczywiście postępowanie karne - mówił Ziobro.

Dodał, że nie toleruje zachowań takich jak to opisane przez Onet.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w tej sprawie wciąż nie zabrał głosu.

HEJT WOBEC SĘDZIÓW. CO WIADOMO O SPRAWIE

Źródło: Fakty Online, tvn24