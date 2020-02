"Bierzemy na barki ciężar, który niesie osoba chora. To jest spełnienie, to jest szczęście"

Sportowiec z Nowego Sącza biegał w maratonach, startował w triathlonie, a także uprawiał narciarstwo wysokogórskie. To właśnie podczas zawodów Pucharu Polski w skialpinizmie w Zakopanem, Tomasz Brzeski uległ groźnemu wypadkowi. Podczas zjazdu, z dużą prędkością wpadł na skałę. Siła uderzenia była tak duża, że pękł kask i doszło do poważnego urazu głowy. Sportowiec stracił część czaszki, ale dzięki ogromnej pracy lekarzy udało się go uratować. Po ponad miesiącu został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i poddany żmudnej rehabilitacji. Biegowe i narciarskie trasy, zastąpiła sala do rehabilitacji. Mimo to ani on, ani jego żona i trzy córki, nie poddają się.

