Zapłacił za dużo za parkowanie, dostał mandat

To bajka o złym Mikołaju, a właściwie o Mikołajach dwóch. Przyszli do punktu sprzedaży choinek i zagrozili sprzedawcy, że zaraz spuszczą mu łomot. Zabrali dwa świerki i wyruszyli w nieznanym kierunku. Pierwszego złapano dość szybko - na przystanku. Ten drugi zdążył już dotrzeć do domu, a nawet pięknie przystroić skradzione drzewko. Więcej takich historii w "Rankingu Mazura" na antenie TVN24 w sobotę o 15:15 i w niedzielę o 18:15.

