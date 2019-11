Skazani, potem ułaskawieni. Maciej Wąsik zastępcą Mariusza Kamińskiego w MSWiA

Sędziowie apelacji białostockiej, okręgu poznańskiego, okręgu gdańskiego i apelacji wrocławskiej uchwalili, że nie będą opiniować kandydatów do awansów sędziowskich do czasu, aż zapadnie wyrok Sądu Najwyższego w związku z wyrokiem TSUE. Są wątpliwości co do niezawisłości Krajowej Rady Sądownictwa, a co za tym idzie - co do niezawisłości sędziów opiniowanych przez KRS. Sąd Okręgowy w Olsztynie chce wiedzieć, kto poparł kandydatów na członków sędziów KRS.

»