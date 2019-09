Pacjenci niemal zamieszkali na SOR. Myją się w zimnej wodzie, śpią na wózkach. I czekają

Karetka na podjeździe czekała osiem godzin, dwie kolejne po siedem. W szpitalu zabrakło łóżek Jedna karetka czekała na przyjęcie osiem godzin, a dwie kolejne po siedem - tak 29 sierpnia... W Szpitalu Bielańskim w Warszawie pacjenci postanowili na ratunek wezwać dziennikarza, bo na przyjęcie do szpitala czekali od wielu dni.

Pani Halina Materka na Szpitalnym Oddziele Ratunkowym jest od czwartku. Cierpi na niedokrwistość i w związku z tym - jak mówi - powinna trafić na oddział wewnętrzny. Pani Halina nie jest jedyną pacjentką, która czeka na przyjęcie od wielu dni.

Pacjenci czekają, bo brakuje miejsc. Dodatkowo zmuszeni są myć się w zimnej wodzie, bo tylko taka jest w łazience, dostępnej na oddziale. Pacjentów z podobnymi problemami jest więcej.



- To jest niedopuszczalne. Nie mamy ciepłej wody. Nie mamy się gdzie umyć. Tutaj pacjenci są. Całe noce przecież na wózkach ludzie siedzą, bo to nie jest łóżko do leżenia, tylko to jest wózek do przewożenia - pani Halina opisuje rzeczywistość, w której zmuszona jest od czwartku egzystować.

Brak szans na poprawę

Doktor Piotr Kryst, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, potwierdza wszystkie informacje. W dużej części szpitala wskutek awarii nie ma ciepłej wody, a kolejki na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym są, bo ponad połowa pacjentów w ogóle nie powinna tu się znaleźć.

Tłumy ludzi szukają pomocy w szpitalu, bo nie mają nadziei na znalezienie jej u lekarzy rodzinnych i specjalistów. Doktor Kryst tłumaczy, że decyzje dotyczące tego, kogo przyjąć na oddział, a kto może poczekać, zapadają na bieżąco. - To może być trudne do zrozumienia dla pacjentów i ich rodzin, ale nie mamy innego wyjścia - dodaje.



Dyrekcja szpitala nie widzi jakiejkolwiek możliwości na poprawę.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN