Ziobro stawia Morawieckiego w jednym szeregu z Tuskiem

My nie jesteśmy do pomocy Polakom - mówi główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski. Tłumaczy, że gdyby na stacjach paliwo było tańsze, to by go po prostu nie było. Opozycja dodaje, że nie byłoby też hojnych przelewów menedżerów, którzy wspierają kampanię wyborczą PiS.

