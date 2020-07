Zatrzymanie Nowaka i pytania o Pegasusa. "Oczekuję wyczerpującej odpowiedzi"

Czy CBA inwigilowało sztab wyborczy Trzaskowskiego? Mariusz Kamiński zaprzecza Koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński oświadczył, że Sławomir Nowak nie był inwigilowany... Premier na Lubelszczyźnie wręczał i sam przyjmował nagrody. Na pytania stawiane przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Borysa Budkę o to, czy służby inwigilowały opozycję przy okazji sprawy Sławomira Nowaka, dotąd nie odpowiedział.

- To bardzo poważne pytania, na które oczekuję rzetelnej, prawdziwej, ale przede wszystkim wyczerpującej odpowiedzi w związku z kolejnymi doniesieniami medialnymi o możliwości używania w technikach operacyjnych bardzo niebezpiecznego, nielegalnego systemu Pegasus - mówi Budka.

Z ustaleń dziennikarza tvn24.pl wynika, że służby, rozpracowując Sławomira Nowaka, mogły uzyskać informacje dzięki izraelskiemu systemowi Pegasus.

- Przeszukania nie przyniosły żadnego przełomu. Nie przyniosły żadnego dowodu na przestępczą działalność Sławomira Nowaka i dwóch jego współpracowników. Wszystko, co obciąża całą trójkę, to efekt działania Pegasusa - tłumaczy Robert Zieliński, dziennikarz tvn24.pl.

System pozwala na zdalne podglądanie zawartości telefonu. Łącznie z aplikacjami i komunikatorami. Pozwala na przechwytywanie obrazu z kamer i dzwięku z mikrofonów.

- Macie Pegasusa, korzystacie z niego i często łamiecie prawo. Proszę udowodnić, że jest to nieprawda - apeluje Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Mnożą się pytania

O przelewach na tajne konta służb już kilka lat temu informowała Najwyższa Izba Kontroli. Dziennikarskie śledztwo rok Po aresztowaniu Sławomira Nowaka opozycja zastanawia się, czy była inwigilowana Politycy opozycji będą wnioskować o - jak mówią - "pełną i rzetelną" informację na temat tego,... temu wykazało, że Polska może mieć Pegasusa, że kupiła go za 25 milionów złotych i używa od prawie trzech lat

- Polska nie ma żadnego masowego systemu inwigilacji Polaków - zapewniał w 2019 roku Piotr Muller, rzecznik prasowy rządu.

Pegasus nie jest systemem masowej tylko bardzo dokładnej inwigilacji. Rządzący nigdy nie powiedzieli, że Pegasusa nie kupili. W swych oświadczeniach nie użyli jego nazwy.

Teraz wracają pytania. Zwłaszcza o to, do czego Pegasus jest wykorzystywany, choć politycy Prawa i Sprawiedliwości zastrzegają, że w ogóle nie wiedzą, czy ten system jest.

- Służby specjalne muszą działać czasem nie do końca jawnie, muszą mieć instrumenty, które służą realizacji ich zadań, są one kontrolowane - mówi Marcin Horała (PiS).

- Jeżeli to funkcjonuje w ten sposób, że w ten sposób ścigamy przestępców, to jeszcze OK. Natomiast gdy się okazuje, że może to być wykorzystywane do walki politycznej, to wiadomo, że już czerwona lampka musi się zapalić - uważa Artur Dziambor z Konfederacji.

Co z kampanią?

Czy Pegasus był wykorzystywany do zbierania informacji w trakcie ostatniej kampanii wyborczej? Sławomir Nowak współpracował przecież ze sztabem Rafała Trzaskowskiego. Z oświadczenia ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego wynika, że CBA działało za zgodą prokuratury i sądu, że techniki operacyjnej nie stosowano wobec Sławomira Nowaka po zakończeniu przez niego pracy w Ukrawtodorze i że oskarżenia o inwigilację sztabu Rafała Trzaskowskiego są bezpodstawne. Służby twierdzą, że zakończyły inwigilację byłego ministra do 1 października 2019 roku.

- Myślę, że ona trwała przez cały czas aż do szóstej rano w dniu, w którym został zatrzymany - uważa Robert Zieliński z tvn24.pl.

Prokuratorskie zarzut były gotowe i podpisane dopiero 9 lipca. Sławomira Nowaka zatrzymano 20 lipca.

Autor: Paweł Płuska / Źródło: Fakty TVN